Десна – Ворскла: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Чернігівська "Десна" другий матчі поспіль зіграє в рідних стінах. Після фіаско у матчі проти "Львова" чернігівці спробують перемогти полтавську "Ворсклу". Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн.

Матч другого туру чемпіонату України "Десна" – "Ворскла" відбудеться у суботу, 3-го серпня. Початок гри о 19:30.

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Поєдинок "Десна" – "Ворскла" футбольні вболівальники зможуть переглянути на телеканалі УНІАН.

Також трансляція матчу з Чернігова буде доступна на сайті телеканалу за цим посиланням.

Десна – Ворскла – онлайн-трансляція

У минулому сезоні "Десна" та "Ворскла" між собою зіграли чотири поєдинки. Двічі було зафіксовано нічию: одного разу 0:0, а іншого – 3:3. Ще двічі "Ворскла" перемагала на виїзді (0:2 та 0:1). Результат матчу 2-го туру сезону 2019/2020 читайте на сайті Спорт24.