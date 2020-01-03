"Десна" вперше в історії продала гравця в іноземний чемпіонат

Чернігівська "Десна" здійснила перший офіційний продаж свого гравця в європейський клуб – Артем Фаворов перейшов до складу угорського клубу "Академія Пушкаша".

Про суму трансферу гравця не повідомляється. Однак це перший трансфер в історії "Десни", за який клуб отримав гроші.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

За "Десну" Артем Фаворов зіграв 66 матчів. Він забив 13 голів та зробив 10 результативних передач. У чернігівському клубі залишився його рідний брат Денис.

Контракт Артема Фаворова з новим клубом розрахований на 2,5 року. Відмітимо, що новий клуб Артема Фаворова після 16 турів посідає 4-е місце в чемпіонаті Угорщини. Від лідера "Академія Пушкаша" відстає на 11 очок, а від третього місця, яке гарантує участь в Лізі Європи – лише на 3 пункти.

До слова: До чернігівської "Десни" повернувся футболіст, який допоміг здійснити історичне досягнення клубу