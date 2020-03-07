"Десна" сенсаційно перемогла "Зорю": два вилучення та чергові скандальні рішення VAR – відео

7 березня "Десна" у домашньому поєдинку перемогла "Зорю". Знову матч УПЛ відзначився скандальним використанням VAR.

Десна – Зоря 1:0

Голи: Філіппов, 37

Вилучення: Гуцуляк, 21 – Луньов, 45+4

Матч розпочався із декількох порушень зі сторін обох команд. З перших хвилин гості проявляли більшу ініціативу у атакувальному плані. На 7 хвилині гравець луганської "Зорі" Лєднєв чудово виконав штрафний удар – м'яч пролетів трохи вище воріт.

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Луганська команда застосовувала високий пресинг з перших хвилин, що приносило свій результат у вигляді обрізок збоку оборони "Десни".

На 21-й хвилині гравець "Десни" Олексій Гуцуляк пройшовся шипами по нозі Юрченка, Монзуль зупинила гру та пішла передивлятись епізод за допомогою VAR.

Після перегляду Монзуль прийняла рішення – червона картка для Гуцуляка та штрафний удар у бік воріт "Десни", хоча сам епізод порушення був у русі та за інерцією Олексій міг зачепити ногу Юрченка.

За декілька хвилин Юрченко знову лежав на газоні, але цього разу вже не зміг продовжити гру, вимушену заміну зробив Віктор Скрипник.

Протягом двох хвилин двічі небезпечними моментами відзначились господарі поля, але не зуміли їх реалізувати.

На 37-й хвилині "Десна" виходить вперед у рахунку. Чудова контратака вийшла у господарів поля, у декілька передач футболісти "Десни" пройшли до штрафного майданчика, де Філіппов майстерно обіграв захисника та пробив у ворота Махарадзе, м'яч пролетів поміж ніг голкіпера – 1:0.

Ще один випад збоку Філіппова, але Чеберко зупинив небезпечну атаку господарів поля.

Заключні хвилини першого проходив за переваги "Зорі". Небезпечна контратака збоку луганської команди, Кабаєв був на ударній позиції, прийняв м'яч та пробив вище воріт.

На доданих хвилинах першого тайму Луньов небезпечно зіграв проти суперника, Катерина Монзуль знову звернулась за допомогою до системи VAR. Переглянувши повтор Монзуль вилучили з поля Луньова, який вийшов на заміну замість травмованого Юрченка.

Перший тайм завершився із мінімальною перевагою "Десни" у рахунку – 1:0.

Другий тайм розпочався із атак гостей поля, простріл Михайличенка не знайшов партнера у штрафному майданчику суперника.

На 54-й хвилині неочікувано пробив Цвек, воротар "Десни" Паст на місці.

62 хвилина зустрічі, Лєднєв отримав перед собою простір та завдав сильного удару, Паст врятував ворота.

Відповідь чернігівської команди, Картушов вдало зробив навіс із флангу, Філіппов пробив головою під перекладину – Махарадзе витягнув удар.

Філіппов зробив простріл поміж двох захисників у штрафний майданчик, Картушов завдав удару в падінні, м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Більша частина атак луганської команди йде саме через Лєднєва, Богдан Лєднєв отримав м'яч та без роздумів пробив по воротах, м'яч торкнувся перекладини, але пролетів вище воріт.

Кутовий удар виконала "Зоря", м'яч вибивають господарі поля. Монзуль зупиняє гру, щоб послухати арбітра VAR. Можливо, у Арвеладзе була рука у своєму штрафному майданчику. Монзуль вирішує не ставити пенальті у ворота "Десни".

Фінальний свисток зафіксував рахунок – 1:0 на користь господарів поля. Тепер луганській команді потрібна поразка "Динамо" у матчі з "Олександрією", щоб залишитись на другій сходинці в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця УПЛ