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Десять очок Леня і п'ять Михайлюка не допомогли перемогти "Атланті" і "Детройту"

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Святослав Михайлюк (праворуч)

Український центровий "Атланти" Олексій Лень заробив 10 очок в програному матчі команди проти "Чикаго" – 81:116.

Лень почав гру з лави запасних і провів на паркеті сумарно трохи більше 20-ти хвилин. В його активі також 5 підбирань і 2 передачі.

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"Атланта" програла вже десятий матч поспіль і знаходиться на дні турнірної таблиці Східної конференції НБА. У наступному матчі команда українця спробує перервати невдалу серію проти "Орландо", 31 грудня.

"Чикаго" – "Атланта" 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)

Український захисник "Детройту" Святослав Михайлюк набрав 5 очок в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти "Сан-Антоніо", який завершився поразкою "поршнів" з рахунком 109:136.

Примітно, що головний тренер Детройта Дуейн Кейсі випустив українця зі старту, а всього Михайлюк провів на паркеті трохи менше 14-ти хвилин. В активі українця також один підбір. Всього він виконав 4 спроби закинути з гри, з яких точними виявилися дві.

Детройт знаходиться на 11-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА. У наступній грі "Пістонз" зіграють 31 грудня проти "Юти".

"Сан-Антоніо" – "Детройт" 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
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