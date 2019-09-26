Десять років тому Кличко побив Арреолу в драматичному бою: ретро відео

294 Читать новость на русском
Десять років тому Кличко побив Арреолу в драматичному бою
Десять років тому Кличко побив Арреолу в драматичному бою / badlefthook.com

Легендарний український боксер Віталій Кличко 29 вересня 2009 року провів поєдинок проти американця Кріса Арреоли. Для Кличка це був другий захист чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі.

На момент поєдинку Арреола був першим номером у рейтингу WBC. Бій з Кличком був санкціонований як обов'язковий захист поясу.

Дивіться також: Майк Тайсон за 38 секунд нокаутував суперника: ретро відео

Експерти скептично оцінювали шанси Арреоли, однак бій був конкурентним. Арреола постійно йшов вперед, тиснув і намагався нав'язати Кличку розмін ударами.

Декілька разів Кріс навіть "доніс" свої удари до голови Віталія. Кличко працював на "відходах" та діяв точно. Арреола пропускав дуже багато ударів.

Після 10-го раунду тренер Арреоли прийняв рішення зняти свого бійця, щоб зберегти йому здоров'я. Кріс ридав, не приховуючи сліз.


Фото: dt.ua

Розсерджений Арреола допустив нецензурну лайку в післяматчевому інтерв'ю телебаченню, за що був виключений з рейтингу WBC на 6 місяців.

Віталій Кличко – Кріс Арреола відео бою

 

blog_ava
Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
сьогодні
81115
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Віталій Кличко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
сьогодні 16:58 Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
716
"Інтер" та "Мілан" представили два проєкти нового стадіону: вражаючі фото сучасних арен
сьогодні 16:29 "Інтер" та "Мілан" представили два проєкти нового стадіону: вражаючі фото сучасних арен
422
Боєць UFC нокаутував суперника рідкісним ударом "з розвороту": відео
сьогодні 09:38 Боєць UFC нокаутував суперника рідкісним ударом "з розвороту": відео
1407
"Динамо" у надважкому матчі перемогло "Маріуполь" завдяки голу в доданий час: відео
25 вересня 19:03 "Динамо" у надважкому матчі перемогло "Маріуполь" завдяки голу в доданий час: відео
2063
"Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"
25 вересня 15:03 "Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"
765
Новини
Більше новин
Залиште відгук