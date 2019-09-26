Десять років тому Кличко побив Арреолу в драматичному бою: ретро відео
Легендарний український боксер Віталій Кличко 29 вересня 2009 року провів поєдинок проти американця Кріса Арреоли. Для Кличка це був другий захист чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі.
На момент поєдинку Арреола був першим номером у рейтингу WBC. Бій з Кличком був санкціонований як обов'язковий захист поясу.
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Експерти скептично оцінювали шанси Арреоли, однак бій був конкурентним. Арреола постійно йшов вперед, тиснув і намагався нав'язати Кличку розмін ударами.
Декілька разів Кріс навіть "доніс" свої удари до голови Віталія. Кличко працював на "відходах" та діяв точно. Арреола пропускав дуже багато ударів.
Після 10-го раунду тренер Арреоли прийняв рішення зняти свого бійця, щоб зберегти йому здоров'я. Кріс ридав, не приховуючи сліз.
Фото: dt.ua
Розсерджений Арреола допустив нецензурну лайку в післяматчевому інтерв'ю телебаченню, за що був виключений з рейтингу WBC на 6 місяців.
Віталій Кличко – Кріс Арреола відео бою
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