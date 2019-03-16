"Детройт" без українця Михайлюка здолав "Лейкерс" у матчі НБА: відео
Баскетболіст "Детройт Пістонз" Святослав Михайлюк не взяв участі в матчі своєї команди проти "Лос-Анджелес Лейкерс" – клубу, за який він виступав до обміну в Детройт.
"Детройт" – "Лейкерс" 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35)
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Матч завершився з рахунком 111:97 на користь команди українця. Гравці "Детройту" виграли три чверті з чотирьох, дозволивши супернику тільки в заключній 12-хвилинці взяти верх з мінімальною перевагою в 1 очко.
У минулому матчі "Детройта", в якому команда поступилася "Маямі Хіт", Михайлюк з'явився на майданчику вперше за 6 поєдинків, до того ставши найрезультативнішим гравцем фарм-клубу "Пістонз" в матчі G-ліги.
"Детройт" займає 6 місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА. У наступному матчі у неділю, 17 березня, вони приймуть другу команду конференції "Торонто Репторс".
Відеоогляд матчу Детройт – Лейкерс
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