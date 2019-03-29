"Детройт" Михайлюка розчавив "Орландо", українець знову не зіграв: відео
Український баскетболіст Святослав Михайлюк пропустив черговий матч регулярного чемпіонату НБА, в якому його "Детройт" зустрічався з "Орландо".
Детройт – Орландо 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)
Дивіться також: Зірка НБА отримав жахливу травму у матчі чемпіонату: відео
Якщо у першій чверті гості ще чинили опір гравцям "Детройта", то в другій 12-хвилинці змирилися з роллю тих, хто наздоганяє. На велику перерву господарі пішли з перевагою +14.
У третій чверті "Детройт" розгромив свого суперника й збільшив перевагу до +23. Єдине, що вдалося гостям, – виграти останню чверть, однак це не вплинуло на результат. "Детройт" здобув впевнену перемогу.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк навіть не потрапив до заявки на гру.
Як відомо, попередній клуб українця "Лос-Анджелес Лейкерс" віддав Михайлюка в "Детройт". Проте в новій команді баскетболісту не вдається закріпитися.
Раніше головний тренер "Детройту" Дуейн Кейсі розповів, чому українець Святослав Михайлюк отримує мало ігрового часу. За його словами, він вимушений випускати ветеранів команди.