"Детройт" Михайлюка розчавив "Орландо", українець знову не зіграв: відео

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"Детройт" розгромив "Орландо"
"Детройт" розгромив "Орландо" / twitter.com/detroitpistons

Український баскетболіст Святослав Михайлюк пропустив черговий матч регулярного чемпіонату НБА, в якому його "Детройт" зустрічався з "Орландо".

Детройт – Орландо 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)

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Якщо у першій чверті гості ще чинили опір гравцям "Детройта", то в другій 12-хвилинці змирилися з роллю тих, хто наздоганяє. На велику перерву господарі пішли з перевагою +14.

У третій чверті "Детройт" розгромив свого суперника й збільшив перевагу до +23. Єдине, що вдалося гостям, – виграти останню чверть, однак це не вплинуло на результат. "Детройт" здобув впевнену перемогу.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк навіть не потрапив до заявки на гру.

 

 

Як відомо, попередній клуб українця "Лос-Анджелес Лейкерс" віддав Михайлюка в "Детройт". Проте в новій команді баскетболісту не вдається закріпитися.

Раніше головний тренер "Детройту" Дуейн Кейсі розповів, чому українець Святослав Михайлюк отримує мало ігрового часу. За його словами, він вимушений випускати ветеранів команди.

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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