"Детройт" Михайлюка виявився сильнішим за "Атланту" Леня в очному поєдинку

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Олексій Лень
Олексій Лень / Фото з відкритих джерел

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти". Команда Леня програла клубу Святослава Михайлюка – "Детройту".

"Атланта" – "Детройт" 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)

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Олексій Лень зіграв 19,4 хвилини, набрав 8 очок, зробив 6 підбирань і 1 перехоплення. Олексій реалізував всі кидки з гри, серед яких 2 триочкових.

21-річний український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк в поєдинку участі не взяв.

Зустріч завершилася перемогою "Пістонз" із різницею в 3 очки. Найрезультативнішим гравцем у складі обох команд виявився Реджі Джексон з "Детройта", який набрав 32 очки.

За підсумками поєдинку "Атланта" займає 12 місце в турнірній таблиці. "Детройт" розташувався 8 і претендує на потрапляння в плей-оф.

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Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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