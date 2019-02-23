"Детройт" Михайлюка виявився сильнішим за "Атланту" Леня в очному поєдинку

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти". Команда Леня програла клубу Святослава Михайлюка – "Детройту".

"Атланта" – "Детройт" 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)

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Олексій Лень зіграв 19,4 хвилини, набрав 8 очок, зробив 6 підбирань і 1 перехоплення. Олексій реалізував всі кидки з гри, серед яких 2 триочкових.

21-річний український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк в поєдинку участі не взяв.

Зустріч завершилася перемогою "Пістонз" із різницею в 3 очки. Найрезультативнішим гравцем у складі обох команд виявився Реджі Джексон з "Детройта", який набрав 32 очки.

За підсумками поєдинку "Атланта" займає 12 місце в турнірній таблиці. "Детройт" розташувався 8 і претендує на потрапляння в плей-оф.

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