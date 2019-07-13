"Детройт" Михайлюка вийшов у плей-офф Літньої ліги НБА й зіграє з командою Дюранта

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / fbu.ua

Команда НБА "Детройт", кольори якої захищає гравець збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк, вийшла у плей-оф Літньої ліги НБА. "Пістонс" стали другими сіяними.

У чотирьох матчах "Детройт" не зазнав жодної поразки та зайняв друге місце за підсумками першого етапу змагань у Лас-Вегасі, Невада.

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"Пістонс" по черзі перемогли такі команди як збірна Хорватії, "Портленд", "Індіана" та "Філадельфія".

У чвертьфінальному матчі команда українця зустрінеться із "Брукліном", які є сьомими сіяними та видали баланс 3:1, поступившись лише "Далласу". Як відомо, у "Бруклін" перейшов зірковий баскетболіст Кевін Дюрант. Та він через травму не зіграє.

Український баскетболіст у "Детройті" отримує в середньому понад 27 хвилин ігрового часу та зазвичай виконує роль 2-3 номера, а також є другим розігруючим команди.

Середня статистика Михайлюка за чотири матчі у Вегасі є наступною: 12,8 очка, 2,8 підбирання та 4,5 результативні передачі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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