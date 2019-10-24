"Детройт" Михайлюка з перемоги стартував у НБА, "Бостон" програв "Філадельфії": відео

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"Детройт" Михайлюка з перемоги стартував у НБА
"Детройт" Михайлюка з перемоги стартував у НБА / twitter.com/FanteractiveMBB

"Детройт" Святослава Михайлюка вдало стартував у новому сезоні НБА. Команда українського баскетболіста перемогла "Індіану".

Індіана – Детройт 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)

Команді українського баскетболіста вдалося здобути перемогу на паркеті "Індіани". Сам Михайлюк потрапив до заявки "Детройту", але в матчі участі не взяв.

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Індіана – Детройт відеоогляд гри

Шарлотт – Чикаго 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)

Шарлотт – Чикаго відеоогляд гри

Орландо – Клівленд 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)

Орландо – Клівленд відеоогляд гри

Бруклін – Міннесота 126:127 OT (22:33 34:35, 37:20, 22:27 11:12)

Бруклін – Міннесота відеоогляд гри

Маямі – Мемфіс 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)

Маямі – Мемфіс відеоогляд гри

Філадельфія – Бостон 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25)

Філадельфія – Бостон відеоогляд гри

Даллас – Вашингтон 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)

Даллас – Вашингтон відеоогляд гри

Сан-Антоніо – Нью-Йорк 120:111 (22:15 37:36, 24:33, 37:27)

Сан-Антоніо – Нью-Йорк відеоогляд гри

Юта – Оклахома-Сіті 100:95 (23:12 26:34, 19:28, 32:21)

Юта – Оклахома-Сіті відеоогляд гри

Фінікс – Сакраменто 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19)

Фінікс – Сакраменто відеоогляд гри

Портленд – Денвер 100:108 (27:24, 23:30, 24:19, 26:35)

Портленд – Денвер відеоогляд гри

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол NBA
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