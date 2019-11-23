"Детройт" розбив "Атланту" в НБА: Михайлюк встановив персональний рекорд, а Лень набрав 16 очок

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк зустрілися у матчі НБА. Команда Михайлюка впевнено здолали "Атланту".

Детройт – Атланта 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

Читайте також: Лень не допоміг "Атланті" уникнути поразки від "Мілуокі", "Чикаго" розбило "Детройт" Михайлюка

Команда Леня краще розпочала поєдинок, вирвавшись вперед +10. Проте господарі паркету швидко відновили паритет і виграли першу чверть з різницею у ті ж 10 очок.

Друга чверть була надзвичайно результативною. На двох команди набрали 77 очок, а "Детройт" пішов на велику перерву з перевагою у 19 очок. Надалі команда Михайлюка не дозволило гостям навіть думати про камбек.

У підсумку "Пістонс" перемогли з різницею у 25 очок.

22-річний український гравець "Детройта" Святослав Михайлюк зіграв рекордний за проведеними хвилинами на паркеті матч НБА.

Михайлюк провів на майданчику 31 хвилину, вийшовши з лави запасних. За гру Михайлюк набрав 5 очок і віддав 4 результативні передачі.

У свою чергу Лень, який виступає за "Атланту", провів на майданчику майже 16 хвилин і набрав 12 очок, зробив 3 підбирання, 1 результативну передачу та 1 блокшот.

Детройт – Атланта відеоогляд матчу