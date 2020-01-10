"Детройт" з Михайлюком зазнав драматичної поразки в НБА: відео
"Детройт" українця Святослава Михайлюка зазнав драматичної поразки у рамках НБА. "Пістонс" на власному паркеті поступилися в овертаймі "Клівленду".
Детройт – Клівленд 112:115 OT (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13)
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"Детройт" краще провів перші дві чверті й на велику перерву пішов за переваги в 11 очок. Але за підсумками третьої 12-хвилинки "Клівленд" скоротив відставання до 2 очок.
У четвертій чверті команди по черзі виходили вперед. Перед фінальною сиреною господарі були попереду, але "Клівленд" врятувався.
В овертаймі "кавальєри" набрали на три очки більше та завдали "Детройту" 25-ї поразки у сезоні.
Свінгмен Святослав Михайлюк провів на паркеті 29 хвилин. Українець набрав 5 очок.
Відео дій Михайлюка у матчі проти "Клівленду"
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