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"Детройт" з Михайлюком зазнав драматичної поразки в НБА: відео

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Святослав Михайлюк / twitter.com/detroitpistons

"Детройт" українця Святослава Михайлюка зазнав драматичної поразки у рамках НБА. "Пістонс" на власному паркеті поступилися в овертаймі "Клівленду".

Детройт – Клівленд 112:115 OT (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13)

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"Детройт" краще провів перші дві чверті й на велику перерву пішов за переваги в 11 очок. Але за підсумками третьої 12-хвилинки "Клівленд" скоротив відставання до 2 очок.

У четвертій чверті команди по черзі виходили вперед. Перед фінальною сиреною господарі були попереду, але "Клівленд" врятувався.

В овертаймі "кавальєри" набрали на три очки більше та завдали "Детройту" 25-ї поразки у сезоні.

Свінгмен Святослав Михайлюк провів на паркеті 29 хвилин. Українець набрав 5 очок.

Відео дій Михайлюка у матчі проти "Клівленду"

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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