"Детройт" зазнав прикрої поразки в НБА, Михайлюк вразив грою і встановив новий рекорд: відео
"Детройт" українця Святослава Михайлюка зазнав другої поспіль поразки. У рідних стінах "Пістонс" прикро поступилися "Брукліну".
Детройт – Бруклін 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)
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Команди провели досить результативну та рівну першу чверть. У другій 12-хвилинці "Пістонс" спробували піти у відрив, зокрема, перед великою перервою перевага "Детройта" складала 10 очок.
"Бруклін" відігрався у третій чверті, розгромивши господарів паркету – 17:30. Втім, "Детройт" не виключився з гри і в останній чверті був близький як до перемоги, так і до поразки.
Переможець визначився в овертаймі, де гравці "Брукліна" були більш холоднокровними.
Українець Михайлюк провів на паркеті 37 хвилин, що стало персональним рекордом для нього.
Святослав набрав 19 очок (4/7 двоочкових, 3/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 результативні передачі та 1 перехоплення, допустивши 1 втрату.
Результативна гра дозволила Святославу потрапити у топ-5 гравців матчу.
Відео дій Михайлюка у матчі за "Детройт"
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