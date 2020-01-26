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"Детройт" зазнав прикрої поразки в НБА, Михайлюк вразив грою і встановив новий рекорд: відео

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Святослав Михайлюк / twitter.com/NBANewsNow247

"Детройт" українця Святослава Михайлюка зазнав другої поспіль поразки. У рідних стінах "Пістонс" прикро поступилися "Брукліну".

Детройт – Бруклін 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)

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Команди провели досить результативну та рівну першу чверть. У другій 12-хвилинці "Пістонс" спробували піти у відрив, зокрема, перед великою перервою перевага "Детройта" складала 10 очок.

"Бруклін" відігрався у третій чверті, розгромивши господарів паркету – 17:30. Втім, "Детройт" не виключився з гри і в останній чверті був близький як до перемоги, так і до поразки.

Переможець визначився в овертаймі, де гравці "Брукліна" були більш холоднокровними.

Українець Михайлюк провів на паркеті 37 хвилин, що стало персональним рекордом для нього.

Святослав набрав 19 очок (4/7 двоочкових, 3/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 результативні передачі та 1 перехоплення, допустивши 1 втрату.

Результативна гра дозволила Святославу потрапити у топ-5 гравців матчу.

Відео дій Михайлюка у матчі за "Детройт"

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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