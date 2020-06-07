Британський футболіст і модель Девід Бекхем вирішив спробувати свої сили у кулінарії. Під час карантину гравець практикувався із донькою на кухні.

Про це повідомив Бекхем у своєму Instagram. Він вже веде переговори з Netflix і BBC про створення кулінарного шоу, пише The Sun.

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Кулінарний проєкт від Бекхема

Головним натхненням футболіста став один із найбільш відомих шеф-кухарів світу Гордон Рамзі.

Форматом шоу буде займатись медіакомпанія Бекхема Studio 99. Як зазначає сам футболіст, улюблена справа – приготування різноманітних страв.

Перед реалізацією такої ідеї, футболіст порадився із Рамзі, щоб дізнатись усі деталі таких проєктів.

Запорукою успіху проєкту має стати і те, що футболіст має величезний вплив у соцмережах, яке стане рушійною рекламною силою для шоу. У Instagram Бекхема 63 мільйони підписників.

Торік Бекхем оголосив, що Studio 99 буде випускати документальні фільми, шоу та інші формати. Розробляється безліч проєктів, в тому числі з самим Девідом, що охоплюють спорт, подорожі та моду.