Девіду Бекхему встановлять пам’ятник у Лос-Анджелесі

Футбольний клуб "Лос-Анджелес Гелексі" встановить пам’ятник колишньому футболісту Девіду Бекхему. Розташований він буде перед входом до стадіону, на якому виступає клуб.

Пам’ятник мають відкрити до першого матчу "Гелексі" проти "Чикаго Файр" 2 березня, повідомляє ESPN. Очікується, що на урочисту церемонію приїде сам Девід Бекхем.

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Це буде перший випадок, коли клуб МЛС (Major League Soccer (MLS), вища ліга чемпіонату США та Канади) встановив пам’ятник своєму гравцю.

Девід Бекхем виступав за "Лос-Анджелес Гелексі" з 2007 до 2012 року. Він перейшов у клуб у статусі суперзірки. Для того, щоб команда могла підписати контракт з них, довелося змінити правила ліги щодо рівня зарплати гравців – клубам дозволили підписувати "суперзірок", зарплати яких перевищували встановлений ліміт. Згодом ця поправка стала відомою як "правило Бекхема". Таким чином клуби з США та Канади змогли підписати чимало відомих футболістів з європейських чемпіонатів, заманивши їх великою зарплатою.

За час, що Девід Бекхем виступав за "Гелексі", він двічі вигравав чемпіонат МЛС, а також двічі вигравав і Кубок.

Девід Бекхем закінчив кар’єру футболіста влітку 2013 року. Зараз він є співвласником футбольного клубу в Маямі, який має розпочати виступити в МЛС у 2020 році.

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