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Дев'ять футболістів загинули в аварії, серед них і кузен гравця "Ліверпуля"

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Автобус після зіткнення / Guineematin.Com

Дев’ять гравців гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" загинули внаслідок автокатастрофи. Футболісти їхали в автобусі на матч

Смертельна аварія сталася неподалік міста Маму за 250 кілометрів від столиці Гвінеї Конакрі, звідки цей клуб. Команда їхала на гру в місто Канкан, що за 650 кілометрів.

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Автобус після аварії (фото: twitter.com/FOOT_224)

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Причин аварії поки не називають. Відомо лише, що внаслідок ДТП загинуло дев'ять футболістів. Ще 19 пасажирів автобусу – футболісти та працівники клубу – потрапили до лікарні. Деякі з них перебувають у критичному стані.


Повідомлення про загибель футболістів у Гвінеї 

Серед загиблих Альмамі Кейта. Це двоюрідний брат півзахисника "Ліверпуля" Набі Кейта. Гравець вже відреагував на повідомлення про загибель футболістів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naby Deco Keita (@keitanabydeco)

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Аварії та ДТП Новини Спорту Футбол Спорт
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