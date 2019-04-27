Деяким футболістам "Карпат" потрібно задуматися над тим, як вони грають, – екс-тренер

38 Читать новость на русском
Олег Бойчишин
Олег Бойчишин / fckarpaty.com

Спортивний директор "Карпат" Олег Бойчишин, який декілька разів очолював львівську команду, поділився своєю думкою щодо гравців команди.

Бойчишин вважає, що деяким гравцям львівського клубу потрібно задуматися над тим, як вони грають.

Читайте також: Українські футболісти влаштували гольову феєрію у матчі чемпіонату Білорусі: відео

Я б не розділяв виконавців на легіонерів та українців. Якщо футболіст не заслуговує на те, щоб грати в "Карпатах", йому тут не місце. Не скажу, що всі легіонери відповідають очікуванням керівництва клубу та вболівальників. Проте є виконавці, імена яких можна сміливо називати: Ді Франко, Онгла, Йода, Папа Гуйє. Це ті, хто підсилюють команду. Взагалі деяким футболістам "Карпат" потрібно задуматися над тим, як вони грають. Без поділу на українців та легіонерів – це одна команда,
– цитує Бойчишина офіційний сайт "левів".

Після 25 турів львівські "Карпати" набрали 25 очок і посідають 9-у сходинку. Відрив від десятого місця, яке передбачає перехідний матч з командою Першої ліги, всього одне очко. На 10-й сходинці наразі донецький "Олімпік". Відрив від зони вильоту – 7 очок.

Наступний матч "Карпати" зіграють 27-го квітня проти донецького "Олімпіка".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
11953
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
сьогодні 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
566
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5290
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2137
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3588
Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
25 квітня 21:08 Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
794
Новини
Більше новин
Залиште відгук