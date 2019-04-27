Деяким футболістам "Карпат" потрібно задуматися над тим, як вони грають, – екс-тренер

Спортивний директор "Карпат" Олег Бойчишин, який декілька разів очолював львівську команду, поділився своєю думкою щодо гравців команди.

Бойчишин вважає, що деяким гравцям львівського клубу потрібно задуматися над тим, як вони грають.

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Я б не розділяв виконавців на легіонерів та українців. Якщо футболіст не заслуговує на те, щоб грати в "Карпатах", йому тут не місце. Не скажу, що всі легіонери відповідають очікуванням керівництва клубу та вболівальників. Проте є виконавці, імена яких можна сміливо називати: Ді Франко, Онгла, Йода, Папа Гуйє. Це ті, хто підсилюють команду. Взагалі деяким футболістам "Карпат" потрібно задуматися над тим, як вони грають. Без поділу на українців та легіонерів – це одна команда,

– цитує Бойчишина офіційний сайт "левів".

Після 25 турів львівські "Карпати" набрали 25 очок і посідають 9-у сходинку. Відрив від десятого місця, яке передбачає перехідний матч з командою Першої ліги, всього одне очко. На 10-й сходинці наразі донецький "Олімпік". Відрив від зони вильоту – 7 очок.

Наступний матч "Карпати" зіграють 27-го квітня проти донецького "Олімпіка".

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