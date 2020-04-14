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Діамант "Динамо" міг грати в "Барселоні"

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Георгій Цітаішвілі / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Георгій Цітаішвілі міг грати в каталонській "Барселоні". Футболіст зізнався, що перед тим як потрапити в "Динамо", спробував свої сили в іспанському гранді.

У "Барселону" ще юному Георгію не вдалося потрапити через сімейні обставини. Футболіст заявив, що його сім'я не могла бути з ним.

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Я спробував себе в Європі. В Іспанії я був у "Барселоні", але там не склалося. У будь-якій країні було б складно, адже моя сім'я не могла бути зі мною. Батько тоді ще догравав, а мама мала бути з сестрами. Не було бази, щоб жити там з 12 років,
– цитує Цітаішвілі Tribuna.com.

Після цього футболісту порадили спробувати свої сили в академії київського "Динамо".

"Потім мені порадили "Динамо", тому що я був фізично слабкий. Технічно всі грузини хороші, але завжди кульгає фізика.

Близько 7 місяців був на перегляді в київському клубі, потім зробив паспорт і на 8-й місяць мене взяли. Жив вже в академії. Було важливо набрати фізичну форму", – розповів Цітаішвілі.

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Георгій заявив, що вибрав "Динамо", адже хотів фізично додати. Також гравець вважає "Динамо" топ-клубом Європи.

"До того ж "Динамо" вважалося і завжди вважається одним з топових клубів. Історію київського клубу можна порівняти з історією будь-якого клубу Європи", – сказав футболіст.

Він заявив, що ніколи не перейде в донецький "Шахтар", який є принциповим суперником киян.

"Я сильно поважаю Ігоря Суркіса, як мінімум через повагу до нього я не зможу цього зробити. Тим паче є ще вболівальники і багато іншого", – резюмував Цітаішвілі.

Що відомо про Цітаішвілі? 19-річний вихованець "Динамо" виграв з клубом Суперкубок України у 2019 році. Влітку 2019-го Георгій у складі збірної України став чемпіоном світу U-20.

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Теги: ФК Барселона Трансфери Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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