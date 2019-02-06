Діло п'яних російських футболістів Кокоріна та Мамаєва: суд виніс нове рішення

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Павло Мамаєв та Олександр Кокорін
Павло Мамаєв та Олександр Кокорін / sport24.ru

6 лютого Тверський суд Москви задовольнив клопотання слідства про продовження терміну арешту футболістам Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву.

Двом футболістам продовжили перебування під вартою ще на два місяці – до 8 квітня.

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Кокорін і Мамаєв утримуються під вартою в якості запобіжного заходу у кримінальній справі, порушеній за статтями "хуліганство в складі групи осіб" і "побої".

Що сталося з Кокоріним та Мамаєвим

  • 7 жовтня, у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.
  • Після чого відбулася ціла низка незаконних вчинків компанії напідпитку. 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.
  • Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт продовжили до 8 лютого 2019 року.

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Теги: Новини Росії Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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