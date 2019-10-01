Дім гравця "Атлетіко" пограбували, коли футболіст перебував у Москві

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Томас Партей
Томас Партей

Іспанський "Атлетіко" у другому турі Ліги чемпіонів зіграє проти московського "Локомотива". Матч запланований на вівторок, 2 жовтня. Клуб завчасно прилетів до Москви, чим скористалися грабіжники в Іспанії.

І передмісті Мадрида Боадільє-дель-Монте було пограбовано будинок півзахисника "Атлетіко" Томаса Парті. При цьому в цей час в будинку перебувала хатня робітниця. За даними COPE, вона не постраждала, але грабіжники погрожували їй. Загалом їм вдалося винести з будинку гроші та інші цінності.

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Варто відзначити, що напередодні у Мадриді пограбували й іншого футболіста. При цьому сталося це під час мадридського дербі між "Атлетіко" та "Реалом". Постраждав півзахисник "вершкових" Каземіро. При цьому під час пограбування у будинку перебували дружина та донька футболіста. 

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Теги: Кримінальні новини Спорт Футбол Атлетіко
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