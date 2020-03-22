Димінського не було в машині під час ДТП, – колишній віцепрезидент "Карпат" Смалійчук

Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук розповів про свою роботу у львівському клубі та стосунки із власником команди Петром Димінським.

Колишній функціонер "Карпат" Олег Смалійчук про це він розповів у інтерв'ю у програмі ТаТоТаке у YouTube.

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Олег Смайлічук відкликається лише з позитивної сторони про президента львівських "Карпат", характеризуючи Димінського принциповим, розумним і запальним власником клубу. Заявив Смалійчук і те, що його заробітня плата у клубі не перевищувала 5 тисяч гривень.

Розповів функціонер і за смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Це справа слідства, суду. Поки суд не доведе, що це був він. Упевнений, у нього не буде обвинувального акту, оскільки не він був в машині,

– сказав Смалійчук.

"У більшості олігархів свої мухи в голові. Якщо взяти інших президентів клубів, у яких мухи, то у Димінського – "мушки". Він сам грав у футбол в молоді роки, розуміє цю гру і ставиться до неї адекватно. Ми недавно зустрічалися, багато сказали один одному в очі, аналізували", – заявив Смалійчук у програмі ТаТоТаке.

Додамо, що у серпні 2017 року автомобіль, яким нібито керував Димінський, потрапив у ДТП, в результаті якої загинула молода 31-річна жінка.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії за словами свідків аварії. Відомо, що Димінський часто особисто керує Mercedes S 65 AMG, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена взяв провину на себе, внаслідок чого був спочатку заарештований. Як виявилося, охоронець співвласника львівських "Карпати" Андрій Борщ є інвалідом ІІІ групи. А оскільки чоловік з інвалідністю, то законом передбачено пом’якшення покарання та був відпущений під домашній арешт.

Через кілька днів після інциденту Петро Димінський виїхав закордон і з того часу не повертався в Україну.

На цей час кримінальне провадження за підозрою Димінського у скоєнні ДТП з летальним результатом передано до Головного слідчого управління СБУ. До цього розслідування велося управлінням Національної поліції у Львівській області.

Зазначимо, на даний момент Димінський перебуває у розшуку, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наразі "Карпати" замикають турнірну таблицю чемпіонату України, відстаючи від "Олімпіка" на п'ять очок.

Олег Смалійчук обіймав керівні посади у львівському клубі з 2017 року і покинув команду в травні 2019 року.

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