Лідер луганської "Зоря" Богдан Михайличенко відмовився від трансферу в донецький "Шахтар". Вихованець "Динамо" віддав перевагу перейти у європейський клуб.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Шахтар" розглядав придбання Богдана Михайличенка.

Варте уваги Конфлікт інтересів: провідні футболісти "Зорі" можуть покинути клуб за "смішні" гроші

Михайличенко залишився вірним "Динамо"

"Шахтар" цікавився Михайличенком, за моїми даними, але гравець відмовився вести переговори, тому що він не хотів переходити в команду, яка є історичним суперником свого рідного клубу", – сказав Співаковський.

Повідомляється, що Михайличенко має хороші шанси перейти у бельгійський "Андерлехт".

Відповідну інформацію раніше підтвердив журналіст Роман Бебех.

Кар'єра Михайличенка

23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з київського "Динамо".

Перехід відбувся у рамках трансферу Олександра Караваєва у київський клуб.

У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі у 30 матчах.

Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює його у 800 000 євро. Контракт із "Зорею" розрахований до 30 червня 2023 року.

Дивіться відео голу Михайличенка у попередній грі з "Десною"