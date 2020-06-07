"Динамо" 7-го червня у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) здолало "Олександрію". У матчі було призначено три пенальті та вилучено одного гравця.

Динамо – Олександрія 5:1

Голи: Буяльський, 14, 83, Русин, 20 (п), Миколенко, 65, Де Пена, 81 – Гречишкін, 31 (п)

Незабитий пенальті: Буяльський, 14 (Динамо)

Вилучення: Дубра, 55 (Олександрія)

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Перед матчем турнірна ситуація "Динамо" була вкрай погана, пише 24 канал. "Біло-сині" формально програли боротьбу за чемпіонство "Шахтарю" і тепер вимушені відстояти срібні нагороди.

У паралельній грі "Зоря" перемогла "Колос", тому "Динамо" вкрай важливо було здолати "Олександрію", щоб не відпустити луганців.

Перемога була потрібна і підопічним Володимира Шарана, які в разі успіху зрівнялися б за набраними балами з "Динамо" і "Десною".

Аномальна кількість пенальті

Перший тайм не увінчався великою кількістю небезпечних моментів. Першу нагоду відзначитися у матчі мав Цітаішвілі, але м'яч після його удару пролетів над поперечиною.

На 13 хвилині Цітаішвілі, який був чи не найактивнішим на старті матчу, заробив пенальті. Ковалець завалив гравця "Динамо" у штрафному – пенальті.

З позначки пробив Буяльський у правий від Юрія Паньківа кут. Голкіпер парирував м'яч, який відлетів у протилежний кут. Там першим на добиванні був Кендзьора, який віддав на Буяльського.

Саме Віталій і відкрив рахунок у матчі, хоч із другої спроби.

Відео голу Буяльського

На 19 хвилині арбітр матчу Віталій Романов призначив другий пенальті і знову у ворота гостей. Кендзьора закинув на Русина, який вбіг у штрафний.

Назарій збив Дубра, який поклав нападнику руки на спину. Сам Русин і вирішив пробити одинадцятиметровий удар. Цього разу Паньків був поза справами – 2:0.

Відео голу Русина

Після двох пропущених голів "Олександрія" почала оживати. На 27 хвилині у підопічних Шарана пройшла чудова комбінація на правому фланзі, яка дуже схожа на гольову атаку "Шахтаря" у попередній грі з "Динамо".

Усе завершилося ударом Банади, однак на те він і не Марлос, бо пробив значно вище воріт.

На 31 хвилині інтригу в матчі "відновив" Кадірі. Оборонець "Динамо" завалив у власному штрафному Сітало – пенальті. Гречишкін розрядив свою гармату і відіграв для "Олександрії" один м'яч.

Відео голу Гречишкіна

Після цього декілька моментів було у Ковальця. Зокрема, Кирило без опору Кендзьори увійшов у штрафний та завдав неточного обвідного удару.

"Динамо" ж відповіло ударом Кадірі після кутового. Оборонець пробив приблизно з одинадцяти метрів, але не поцілив у ворота.

Переможний тайм

По перерві "Олександрію" підвів Дубра. Він в центрі поля збив Русина й побачив другу жовту картку, яка швидко стала для нього червоною.

На 57 хвилині вбивчу нагоду мав Буяльський. Миколенко націлено прострілив на Віталія у штрафний, який зупинив м'яч та цілив у лівий від себе кут. Але м'яч пролетів у декількох сантиметрах від воріт.

У чисельній більшості "Динамо" дещо збільшило швидкість, через що біля воріт Паньків побільшало моментів.

На 65 хвилині у матчі було забито перший гол з гри. Сидорчук розкішною передачею знайшов у штрафному Буяльського, який прострілив уздовж ліні воріт. На дальній стійці простріл замкнув Миколенко.

На 75 хвилині Задерака завдав шаленого удару з-за меж штрафного. Бойко не зміг парирувати удар, але м'яч влучив у поперечину.

Розгромним рахунок на 81 хвилині зробив Карлос Де Пена. Він замкнув простріл Кендзьори з правого флангу. Непристойним цифри на табло стали буквально за мить. Буяльський отримав м'яч перед штрафним, хитнув Бухала і пробив у кут – 5:1.

На цьому "Динамо" завершило побиття "Олександрії". Наступну гру кияни зіграють із "Зорею", а "Олександрія" з "Десною".

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