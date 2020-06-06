У неділю, 7 червня, "Динамо" прийматиме "Олександрію" у 25 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Динамо – Олександрія: прогноз

У першому матчі після поновлення чемпіонату на київське "Динамо" очікував лідер сезону "Шахтар". Перша частина зустрічі відбувалась за рівної гри, а от у другому таймі "гірники" дотиснули київську команду та здобули перемогу – 3:1. Єдиним голом за "Динамо" відзначився Буяльський.

"Олександрія" вдома приймала луганську "Зорю". Здавалось, що поєдинок завершиться нічиєю, але так не думав Дмитро Гречишкін. Результативний удар якого приніс перемогу "олександрійцям" на останніх секундах матчу.

Якщо команда Володимира Шарана здобуде перемогу у зустрічі, тоді зможе зрівнятись за кількістю очок із киянами.

Матч 25 УПЛ "Динамо" – "Олександрія" відбудеться у неділю, 7 червня.

Початок матчу – о 17:00.

Динамо – Олександрія: що прогнозують букмекери

Букмекери фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "блакитно-білих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,50, а на успіх "Олександрії" – 7,30. Нічийний результат оцінюють в 4,00.

Фахівці вважають, що рахунок матчу буде 1:0 на користь господарів зустрічі, такий рахунок вони оцінили у 5,80. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,14, а команді Володимира Шарана вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,84.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,50. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 3,25.