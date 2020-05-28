24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

"Динамо" буде незвичайним способом готуватися до матчу з "Шахтарем"

-
ФК "Динамо"
ФК "Динамо" / Пресслужба клубу

"Динамо" повідомило графік підготовки команди до матчу з "Шахтарем". 29 травня перша команда заїде на базу в Конча-Заспі, де проведе дві ночі.

Часу на підготовку до гри у "біло-синіх" залишилося зовсім небагато. Про це інформує пресслужба київського клубу.

Дивіться також "Шахтар" визначився зі стадіоном, де завершить нинішній сезон УПЛ

Футболісти зберуться на 16:00 на тренування 29 травня, а 30 травня відбудеться передматчеве заняття. Також будуть проведені збори по тактиці.

У день гри команда вирушить на НСК "Олімпійський" за дві години до стартового свистка – о 15:00.

Відновлення УПЛ: головне

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.

Матч "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться в першому після відновлення чемпіонату України турі, пройде не в Харкові, а в Києві на НСК "Олімпійський".

Попередній календар УПЛ

  • 24-й тур – 30 травня
  • 25-й тур – 6 червня
  • 26-й тур – 13 червня
  • 27-й тур – 20 червня
  • 28-й тур – 27 червня
  • 29-й тур – 4 липня
  • 30-й тур – 11 липня
  • 31-й тур – 15 липня
  • 32-й тур – 19 липня
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Шахтар Динамо Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Неймар розіграв сина, кинувши на голову яйце: відео
сьогодні , 14:08 Неймар розіграв сина, кинувши на голову яйце: відео
Михайло Гема
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
27 травня , 15:18 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема
Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео
27 травня , 11:20 Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео
Юрій Семенюк