"Динамо" буде незвичайним способом готуватися до матчу з "Шахтарем"
"Динамо" повідомило графік підготовки команди до матчу з "Шахтарем". 29 травня перша команда заїде на базу в Конча-Заспі, де проведе дві ночі.
Часу на підготовку до гри у "біло-синіх" залишилося зовсім небагато. Про це інформує пресслужба київського клубу.
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Футболісти зберуться на 16:00 на тренування 29 травня, а 30 травня відбудеться передматчеве заняття. Також будуть проведені збори по тактиці.
У день гри команда вирушить на НСК "Олімпійський" за дві години до стартового свистка – о 15:00.
Відновлення УПЛ: головне
Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.
Матч "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться в першому після відновлення чемпіонату України турі, пройде не в Харкові, а в Києві на НСК "Олімпійський".
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