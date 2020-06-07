Київський клуб долучився до акції #Станькумиром, яка була приурочена до Міжнародного дня захисту дітей. Завдяки подарунку киян вдалось зібрати чималу суму грошей.

Вболівальники мали можливість посперечатись за фірмові м'ячі клубу з автографами футболістів на аукціоні. Також була можливість замовити відеопривітання від Сергія Сидорчука, Олександра Караваєва та голкіпера Георгія Бущана, повідомляє офіційний сайт киян.

​Читайте також Андрій Шевченко подарував воєнному шпиталю у Києві апарат ШВЛ: фото

Допомога від спортсменів

Організатором такого проєкту стала платформа PayphoneX та фонд "Таблеточки". Усі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

PayphoneX – платформа для особистого спілкування зірок із фанами.

У підсумку за три дні акції було зібрано 112 484 грн. Чимало учасників пообіцяли далі продовжувати збирати кошти для такої хорошої справи.

Як зазначив капітан киян Сергій Сидорчук, біда не може бути чужою, особливо, коли це стосується дітей. Потрібно спільною розв'язувати будь-які проблеми.

Футболісти сподіваються, що з часом ще більше людей приєднаються, щоб допомогти.

Окрім київського клубу до акції долучились інші спортсмени. Зокрема, відомий тенісист Сергій Стаховський, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова, а також інші спортсмени та зірки шоу-бізнесу.