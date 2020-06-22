22 червня київське "Динамо" на власному полі зіграє з "Колос" в рамках 27 туру української Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок "Динамо" – "Колос" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30, пише 24 канал. До теми Динамо – Колос: прогноз букмекерів на матч УПЛ Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub. Також матч "Динамо" – "Колос" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням. Київське "Динамо" продовжує вести боротьбу за срібні нагороди чемпіонату. Кияни двічі перемогли принципових конкурентів – "Зорю" та "Олександрію". "Колос" посідає шосту позицію, відстаючи від найближчого суперника на 17 пунктів. Огляд матчу "Динамо" – "Колос" читайте на сайті Спорт 24