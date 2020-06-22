Київське "Динамо" прийме "Колос" 22 червня у рамках 27 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок можна переглянути онлайн на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Динамо" – "Колос" розпочнеться о 19:30. Гра пройде у Києві на НСК "Олімпійський", повідомляє 24 канал.

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Матч у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН. Також поєдинок "Динамо" – "Колос" буде доступний на ютуб-каналах FootballHub і "Динамо".

Динамо – Колос: онлайн-трансляція

У рамках чемпіонату України "Колос" програв 6 матчів поспіль. Таким чином, команда Руслана Костишина заряджена, щоб перервати серію невдач.

Натомість "Динамо" вимушене перемагати, адже за кількістю набраних балів з киянами зрівнялася "Зоря".

Попередні два матчі між "Динамо" і "Колосом" завершилися загальною перемогою киян з рахунком 6:0.