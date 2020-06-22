22 червня "Динамо" зіграло з "Колосом" на НСК "Олімпійський" у матчі 27 туру УПЛ. "Біло-сині" завдяки спірним рішенням арбітра Сергія Бойка здобули перемогу.

Динамо – Колос 2:1

Голи: Циганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) – Вільхамссон, 69 (пен.)

Вилучення: Петров, 62 (Колос)

Нереалізований пенальті: Богданов, 53 (Колос)

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Команди досить спокійно розпочали матч на НСК "Олімпійський" і перший небезпечний момент стався аж на 25-й хвилині. Богданов зі штрафного пробив у дальній кут, ледь Бущану не закинув м'яч за комір, але в останній момент м'яч був вибитий. "Динамо" також відповіло –Андрієвський з гострого кута пробивав по воротах, Волинець і тут зреагує.

Драматичний другий тайм

Справжня драма у матчі трапилася вже у другому таймі. На 51-й хвилині Миколенко в дотик бив від кута воротарського під дальню штангу – воротар потягнув. Одразу кутовий "Динамо" справа, серія рикошетів – і м'яч опинився в руках у Волинця.

А через хвилину пенальті було назначене вже у ворота "Динамо": простріл гостей праворуч – і м'яч потрапив у руку Попову. Вихованець системи "Динамо" Богданов не зміг переграти Бущана, воротар тягне м'яч зі свого правого кута.

Відео нереалізованого пенальті Богданова

"Біло-сині" пішли в контратаку і створили декілька гострих моментів. Буяльський з ходу бив від лінії штрафного в дальній кут – і штанга врятувала гостей.

На 62-й хвилині арбітр Сергій Бойко назначив другий пенальті у матчі, і вже у ворота "Колоса". Петров прихопив Вербича за футболку. Віктор Циганков реалізував 11-метровий удар, досить легко перегравши голкіпера – 1:0.

Відео голу Циганкова

І ще через 6 хвилин футболісти "Колоса" пробивали вже третій пенальті – Миколенко руками притримав Ільїна. Арбітр радився з помічником VAR і це не врятувало "Динамо". Арні Вільхамссон з точки пробив в лівий від себе кут – цього разу Бущан вже не вгадав. 1:1.

Відео голу Вільхамссона

На 78-й хвилині арбітр Сергій Бойко знову слухав помічника VAR, Гавриш боровся з Вербичем перед воротами, але пенальті там не було. "Колос" міг ефектно відповісти і поставити крапку у матчі – Антюх втік один на один, бив низом, але Бущан ногою врятував свою команду.

Розв'язка відбулася на 86-й хвилині і вже з четвертим пенальті у матчі. Єфремов відштовхнув Де Пену у власній штрафній. Де Пена вистрілив з 11-ти метрів і поразив ціль – 2:1. Спірний пенальті від арбітра і спірний гол.

Відео голу Де Пени