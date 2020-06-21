У понеділок, 22 червня, "Динамо" прийматиме "Колос" у 27 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Динамо – Колос: прогноз

У 26 турі кияни легко розібрались із луганською "Зорею". Першими рахунок матчу відкрили господарі зустрічі. У другому таймі вдало реалізував пенальті Юрченко. Далі забивали лише гості поєдинку. Голи Де Пени, Буяльського та Циганкова принесли перемогу "Динамо" із рахунком – 1:3.

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На команду із Ковалівки чекав важкий суперник, це лідер цього сезону донецький "Шахтар". Команда Руслана Костишина грала переважно на контратаках. Перша частина зустрічі завершилась "сухою" нічиєю. На початку другого тайму вперед вийшли гості зустрічі. Марлос розрізною передачею вивів сам на сам з голкіпером Мораеса, який технічно підсік м'яч у ворота – 0:1. Це гол став єдиним у зустрічі.

Обидві команди будуть претендентами на успіх у матчі. Не можна відкидати те, що кияни провели непростий кубковий поєдинок проти "Минаю", який завершили із рахунком – 0:2 на свою користь.

Матч 27 УПЛ "Динамо" – "Колос" відбудеться у понеділок, 22 червня.

Початок матчу – о 19:30.

Динамо – Колос: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch одноголосним фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "блакитно-білих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,18, а на успіх команди Руслана Костишина – 14,0. Нічийний результат оцінюють в 7,40.

Спеціалісти вважають, що рахунок матчу буде 2:0 на користь господарів поєдинку, такий рахунок вони оцінили у 6,90. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,02, а "Колосу" вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,91.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,53. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 4,30.

Букмекери прогнозують те, що кияни першими відкриють рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,19, а на те, що першими відзначаться гості – 4,40.