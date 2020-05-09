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"Динамо" може позбутися ще одного легіонера

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Міккель Дуелунд
Міккель Дуелунд / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд привернув увагу турецького "Трабзонспора", який вивчає можливість покупки футболіста.

"Трабзонспор" налаштований підписати Дуелунда, який ніяк не може стати основним гравцем через постійні травми. Сам 22-річний данець начебто не проти змінити обстановку, інформує Fotospor.

До речі Легенда "Динамо" Вукоєвіч затриманий поліцією за погрози вбити дружину та її родичів

Представники "Трабзонспора" вже контактували з "Динамо" на предмет здійснення трансферу і нібито отримали позитивну відповідь на можливість повноцінного викупу гравця.

В сезоні 2019/20 півзахисник провів лише 4 матчі за першу команду.

До слова, Дуелунд приєднався до "Динамо" влітку 2018 року з данського "Мітьюлланда" за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 2,40 млн євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Трансфери Новини Спорту Новини Туреччини Динамо Футбол Спорт
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