"Динамо" може позбутися ще одного легіонера
Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд привернув увагу турецького "Трабзонспора", який вивчає можливість покупки футболіста.
"Трабзонспор" налаштований підписати Дуелунда, який ніяк не може стати основним гравцем через постійні травми. Сам 22-річний данець начебто не проти змінити обстановку, інформує Fotospor.
До речі Легенда "Динамо" Вукоєвіч затриманий поліцією за погрози вбити дружину та її родичів
Представники "Трабзонспора" вже контактували з "Динамо" на предмет здійснення трансферу і нібито отримали позитивну відповідь на можливість повноцінного викупу гравця.
В сезоні 2019/20 півзахисник провів лише 4 матчі за першу команду.
До слова, Дуелунд приєднався до "Динамо" влітку 2018 року з данського "Мітьюлланда" за 4 млн євро. Контракт данця розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 2,40 млн євро.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24