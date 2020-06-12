Форвард італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик найближчим часом може повернутись у київське "Динамо". Кияни хочуть бачити польського футболіста у команді.

Про це повідомляє видання Betnews365. У його придбанні зацікавлений головний наставник клубу Олексій Михайличенко.

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Повернення до клубу

29-річний поляк вже отримав трансферну пропозицію від київського клубу.

Зараз Теодорчик виступає за "Удінезе", куди перейшов у 2018 році. Однак в італійському клубі форвард отримує мало ігрової практики. У цьому сезоні він провів за італійський клуб всього 9 матчів і зробив 1 асист.

Тransfermarkt оцінює гравця в 1,7 мільйона євро. Його контракт з клубом з Італії розрахований до літа 2022 року.