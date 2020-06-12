"Динамо" налаштовано повернути забивного форварда із Польщі
Форвард італійського "Удінезе" Лукаш Теодорчик найближчим часом може повернутись у київське "Динамо". Кияни хочуть бачити польського футболіста у команді.
Про це повідомляє видання Betnews365. У його придбанні зацікавлений головний наставник клубу Олексій Михайличенко.
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Повернення до клубу
29-річний поляк вже отримав трансферну пропозицію від київського клубу.
Зараз Теодорчик виступає за "Удінезе", куди перейшов у 2018 році. Однак в італійському клубі форвард отримує мало ігрової практики. У цьому сезоні він провів за італійський клуб всього 9 матчів і зробив 1 асист.
Тransfermarkt оцінює гравця в 1,7 мільйона євро. Його контракт з клубом з Італії розрахований до літа 2022 року.
- Теодорчик вже виступав за "Динамо" в 2014/17 роках. Провів за київський клуб 42 матчі, забив 16 голів і зробив 16 асистів. З "Динамо" двічі ставав чемпіоном України.
- У 2016 році був відданий в оренду у бельгійський "Андерлехт" до кінця сезону 2016/17. У березня 2017 року було оголошено, що "Андерлехт" викупив контракт поляка у київського клубу.
- Також на рахунку Теодорчик 4 голи в 19 матчах за збірну Польщі