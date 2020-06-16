"Динамо" несподівано вирішило долю Супряги: куди перейде форвард
Перспективні футболісти "Динамо" Владислав Супряга і Сергій Булеца проведуть ще один сезон в оренді. Футболісти залишаться у СК "Дніпро-1".
Як повідомляє "ТаТоТаке", "Динамо" і "Дніпро-1" домовились про продовження оренди Супряги і Булеци ще на рік.
До речі "Динамо" налаштовано повернути забивного форварда із Польщі
Зазначимо, що напередодні ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Динамо" доведеться заплатити "Дніпру-1" за повернення Супряги.
Хоча, за даними Transfermarkt, контракт Супряги належить саме киянам.
"Дніпро-1" підсилить і Дубінчак
Також, за інформацією "ТаТоТаке", "Дніпро-1" поповнить лівий захисник Владислав Дубінчак.
Він належить "Динамо", але проводить цей сезон у "Карпатах" на правах оренди.
Статистика футболістів у сезоні
- Булеца відіграв за "Дніпр-1" 23 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.
- Супряга провів за "Дніпро-1" 20 матчів, в яких забив 9 голів.
- Владислав Дубінчак виходив на поле у футболці "Карпат" 19 разів.