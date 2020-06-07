Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн матч УПЛ
7 червня київське "Динамо" на власному полі зіграє з "Олександрією" в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:55. Гра розпочнеться о 17:00, пише 24 канал.
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Переглянути матч "Динамо" – "Олександрія" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 97 гривень.
Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub та клубний канал "Динамо".
Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.
Огляд матчу "Динамо" – "Олександрія" читайте на сайті Спорт 24