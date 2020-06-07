Київське "Динамо" прийме "Олександрію" у рамках 25 туру чемпіонату України з футболу. Переглянути матч можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

"Динамо" та "Олександрію" розділяють всього три очки в турнірній таблиці, пише 24 канал. Команди борються за нагороди чемпіонату України.

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"Динамо", яке прагне здобути срібло, повинне перемагати, щоб зрівнятися за набраними балами із "Зорею".

У випадку перемоги "Олександрія" може наздогнати не тільки "Динамо", але й "Десну". Тоді три команди матимуть по 46 очок.

Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00.

Переглянути матч можна, не покидаючи сайт Спорт24. Гра буде доступна на YouTube-каналі "Динамо" та FootballHub.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ