Київське "Динамо" може заробити чималі гроші на трансфері Жерсона Родрігеса. Футболіста збірної Люксембургу, який не хоче повертатися у "Динамо", прагнуть переманити відразу декілька клубів.

Боротьба за Родрігеса

Вслід за "Монако" і "Галатасараєм" інтерес до Родрігеса почав проявляти "Фенербахче". Турецький клуб хоче орендувати гравця у "Динамо", повідомляє Yeni Safak.

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Стамбульці начебто запропонували киянам 1 мільйон євро за оренду 25-річного Родрігеса з правом викупу.

Наразі Жерсон успішно грає в оренді за "Анкарагюджю". Він мінімум до 26 липня буде виступати у Туреччині.

Його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

Родрігес не хоче грати у "Динамо"

Як пише Tageblatt, повернення Родрігеса з оренди в "Динамо" залежить від тренерського штабу київського клубу.

Якщо в "Динамо" не зміниться головний тренер, то в Жерсона не буде майбутнього в київському клубі. Він розгляне варіанти з продовженням кар'єри в інших командах.

Як відомо, у Жерсона конфлікт з наставником киян Олексієм Михайличенком.

"Динамо" планує продати гравця за 2 мільйони євро.