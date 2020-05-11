"Динамо" першим повертається до тренувань: коли збереться команда
Київське "Динамо" на офіційному сайті оголосило про повернення команди до повноцінних тренувань, яких не було з 18 березня через загальнодержавний карантин.
Майже через 2 місяці умови карантину пом'якшили, а футболісти отримали право повноцінних тренувань. Перше таке заняття кияни проведуть 12 травня, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Команда збереться на НТБ "Динамо" в Конча-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні.
Загальнокомандні тренування були припинені 18 березня, коли в Україні були тимчасово заборонені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві було встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу та роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.
Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, уся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19.
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