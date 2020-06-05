"Динамо" розглядає дві кандидатури на пост головного тренера – ЗМІ
Київське "Динамо" визначило дві кандидатури на заміну своєму головному тренеру Олексію Михайличенку.
"Динамо" розглядає лише двох кандидатів – Юрія Сьоміна та Сергія Реброва. Конкретних пропозицій фахівцям від клубу ще не було, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
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Також раніше повідомлялося, що "Динамо" може очолити турецький фахівець Ерол Булут.
Сьомін повертається у "Динамо"?
Після чергової невдачі "Динамо" опустилося на 4-у сходинку в турнірній таблиці. Через це почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток по завершенню сезону.
Повідомлялося начебто сам Михайличенко не хоче продовжувати очолювати "Динамо".
Натомість головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився коментувати чутки.
Що відомо про Сергія Реброва
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.
- Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".