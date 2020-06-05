Київське "Динамо" визначило дві кандидатури на заміну своєму головному тренеру Олексію Михайличенку.

"Динамо" розглядає лише двох кандидатів – Юрія Сьоміна та Сергія Реброва. Конкретних пропозицій фахівцям від клубу ще не було, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Читайте також Сьомін розповів, чи очолить "Динамо"

Також раніше повідомлялося, що "Динамо" може очолити турецький фахівець Ерол Булут.

Сьомін повертається у "Динамо"?

Після чергової невдачі "Динамо" опустилося на 4-у сходинку в турнірній таблиці. Через це почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток по завершенню сезону.

Повідомлялося начебто сам Михайличенко не хоче продовжувати очолювати "Динамо".

Натомість головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився коментувати чутки.

Що відомо про Сергія Реброва