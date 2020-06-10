Лідер "Динамо" Віктор Циганков нарешті відновився від травми. Віцекапітан київського клубу, ймовірно, зіграє у наступному турі чемпіонату України.

Віктор Циганков приєднався до загальнокомандних тренувань. Про це повідомляє сайт "Динамо".

До речі Суркіс різко відповів на чутки про нового тренера "Динамо"

Циганков пропустив відновлення сезону

Лідер київського клубу вимушено пропустив перші матчі після поновлення чемпіонату. "Динамо" програло "Шахтарю" (1:3) та здолало "Олександрію" (5:1).

Як інформує сайт киян, Віктор проходив відновлення після пошкодження передньої поверхні стегна.

Футболіст готується до календарного матчу чемпіонату України проти "Зорі", який відбудеться 13 червня у Запоріжжі.

Травматичність Циганкова