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"Динамо" та "Рух" не визначили сильнішого у першому матчі після карантину

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Динамо – Рух: огляд і рахунок матчу 22 травня 2020 – УПЛ
Динамо – Рух: результат та відео голів / ФК "Рух"

22 травня "Динамо" та "Рух" зіграли перший офіційний матч в Україні після зменшення карантинних обмежень в Україні.

Динамо – Рух 0:0

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  • Незабаром українську футбольну громадськість очікує повернення розіграшу Прем'єр-ліги. Гранди чемпіонату намагаються якомога швидше повернути собі ігровий тонус.
  • Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.
  • Гра між провідним боротьбу за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів клубом і одним з головних претендентів на вихід в УПЛ стала першим кроком до відновлення футбольного життя в країні після карантину.

Перший небезпечний момент у матчі трапився біля воріт "Динамо" на 17-й хвилині. На паузі зловив захисників Кондраков під час удару з-за меж штрафного, але Бущан не пустив м'яч над своєю головою.

За декілька хвилин Бойчук не влучив у дальній кут під час виходу під гострим кутом по правому флангу один на один з Бойком. "Динамо" одразу відповіло львів'янам – Русин вискочив на випередження Мисака в лівій половині штрафного, але з гострого кута по воротам не потрапив.

На 32-й хвилині "Рух" ледь не "привіз" гол на рівному місці. Послизнувся Мисак, чим подарував м'яч Русину, який так і не зміг переграти голкіпера, який тут же кинувся блокувати удар.

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Після переви "Динамо" більше контролювало гру і створило кілька гострих моментів біля воріт "Руху". Сидорчук продовжував поливати ворота суперників дальніми ударами. Знову промах, але вже поруч з лівою дев'яткою пройшов м'яч

На 64 хвилині "Динамо" було найближчим до забитого голу: Де Пена, який вийшов на заміну у другому таймі, ударом з середньої дистанції відправив м'яч точно в ліву хрестровину чужих воріт.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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