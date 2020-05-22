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Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу в Україні після карантину

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Динамо – Рух: онлайн трансляція матч 22.05.2020 – УПЛ
Динамо – Рух: онлайн-трансляція / ФК "Рух"

У п'ятницю, 22 травня, відбудеться товариський поєдинок, в якому київське "Динамо" зіграє проти львівського "Руху". Матч пройде в Києві (Україна), на полі стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського.

Початок поєдинку о 14:00. Відеотрансляція буде доступна на офіційному каналі львівського клубу в YouTube.

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Цей спаринг буде першим в Україні після більш ніж двомісячної паузи – через ослаблення карантину уряд дозволив проводити матчі без глядачів.

Динамо – Рух: стартові склади 

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв, Вербіч, Буяльський, Русин.

Динамо – Рух: головне

  • На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці, поступаючись "Зорі" за додатковими показниками. Після виходу з карантину травми отримали відразу п'ять гравців "біло-синіх", серед яких лідер атаки Віктор Циганков. Його по позиції можуть замінити Караваєв, де Пена (якщо Михайличенко не використовує уругвайця зліва) або Цитаішвілі. 
  • "Рух" після 18 зіграних турів займає перше місце у другому за рангом дивізіоні і є головним фаворитом в боротьбі за вихід в УПЛ. Напередодні ПФЛ оголосила про завершення сезону у Першій і Другій лігах, але питання обміну між дивізіонами залишається відкритим.

Динамо – Рух: онлайн-трансляція

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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