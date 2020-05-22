Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу в Україні після карантину

У п'ятницю, 22 травня, відбудеться товариський поєдинок, в якому київське "Динамо" зіграє проти львівського "Руху". Матч пройде в Києві (Україна), на полі стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського.

Початок поєдинку о 14:00. Відеотрансляція буде доступна на офіційному каналі львівського клубу в YouTube. Дивіться також "Вони там у стелю плювали?": ексфутболіст збірної України жорстко проїхався по гравцях "Динамо" Цей спаринг буде першим в Україні після більш ніж двомісячної паузи – через ослаблення карантину уряд дозволив проводити матчі без глядачів. Динамо – Рух: стартові склади "Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв, Вербіч, Буяльський, Русин. Динамо – Рух: головне На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці, поступаючись "Зорі" за додатковими показниками. Після виходу з карантину травми отримали відразу п'ять гравців "біло-синіх", серед яких лідер атаки Віктор Циганков. Його по позиції можуть замінити Караваєв, де Пена (якщо Михайличенко не використовує уругвайця зліва) або Цитаішвілі.

"Рух" після 18 зіграних турів займає перше місце у другому за рангом дивізіоні і є головним фаворитом в боротьбі за вихід в УПЛ. Напередодні ПФЛ оголосила про завершення сезону у Першій і Другій лігах, але питання обміну між дивізіонами залишається відкритим. Динамо – Рух: онлайн-трансляція