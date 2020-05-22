Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу в Україні після карантину
У п'ятницю, 22 травня, відбудеться товариський поєдинок, в якому київське "Динамо" зіграє проти львівського "Руху". Матч пройде в Києві (Україна), на полі стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського.
Початок поєдинку о 14:00. Відеотрансляція буде доступна на офіційному каналі львівського клубу в YouTube.
Дивіться також "Вони там у стелю плювали?": ексфутболіст збірної України жорстко проїхався по гравцях "Динамо"
Цей спаринг буде першим в Україні після більш ніж двомісячної паузи – через ослаблення карантину уряд дозволив проводити матчі без глядачів.
Динамо – Рух: стартові склади
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв, Вербіч, Буяльський, Русин.
Динамо – Рух: головне
- На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці, поступаючись "Зорі" за додатковими показниками. Після виходу з карантину травми отримали відразу п'ять гравців "біло-синіх", серед яких лідер атаки Віктор Циганков. Його по позиції можуть замінити Караваєв, де Пена (якщо Михайличенко не використовує уругвайця зліва) або Цитаішвілі.
- "Рух" після 18 зіграних турів займає перше місце у другому за рангом дивізіоні і є головним фаворитом в боротьбі за вихід в УПЛ. Напередодні ПФЛ оголосила про завершення сезону у Першій і Другій лігах, але питання обміну між дивізіонами залишається відкритим.
Динамо – Рух: онлайн-трансляція
Читайте також
-
Плей-офф чи анулювання результатів: як завершать чемпіонат України з футболусьогодні , 12:33
-
"Вони там у стелю плювали?": ексфутболіст збірної України жорстко проїхався по гравцях "Динамо"сьогодні , 10:52
-
Шевченко втратить помічника, гандболістка з України стане росіянкою: головні новини 21 травнясьогодні , 08:00