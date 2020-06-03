"Динамо" сенсаційно може змінити тренера: ім'я несподіваного кандидата
Керівництво київського клубу не надто задоволені тими результатами, які показує команда. "Динамо" проявляє інтерес до 45-річного турецького фахівця, який може змінити Михайличенка у тренерському кріслі.
Сенсаційну новину про зацікавленість збоку киян повідомляє видання fotospor.com.
Читайте також Журналіст потролив пошкодження Степаненка у матчі з "Динамо"
Президент "Динамо" Ігор Суркіс шукає заміну нинішньому наставникові команди Олексію Михайличенку. Булут став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера киян.
Однією із головних переваг на користь 45-річного фахівця є те, що він має досвід виступів у нашому чемпіонаті та володіє українською мовою. Із 2007/09 роки виступав за донецький "Металург".
Зазначимо, що такий варіант з призначенням турецького фахівця запропонував спортивний директор "Динамо" Володимир Безсонов.
У "динамівців" є серйозний конкурент – "Фенербахче", який також зацікавлений у послугах тренера.
Додамо, що спочатку президент киян хотів повернути Сергія Реброва, однак він нібито не бажає повертатися в Київ.
Після 24-х ігор кияни на 14 очок відстають від донецького "Шахтаря".
Хто такий Ерол Булут
- У 1995 році він перейшов з "Айнтрахта" в турецький клуб "Фенербахче", де в дебютному сезоні став володарем Кубка Туреччини.
- Грав у декількох турецьких та німецьких клубах.
- 2002 року Булут перебрався в грецький клуб "Паніоніос" з Афін, де він був названий кращим іноземним гравцем у лізі.
- В українському чемпіонаті зіграв 22 матчі.
- У сезоні 2012/13 працював помічником тренера в турецькій команді "Карталспор", помічником тренера команди "Єні Малатьяспор". За декілька років підняв із середняка чемпіонату в топ-5 та вивів у єврокубки.
- З вересня 2013 року по червень 2014 року обіймав ту саму посаду в клубі "Елязигспор".
- У червні 2014 року Ерол Булут перейшов на посаду помічника тренера в стамбульському клубі "Істанбул Башакшехір", який виступає в турецькій Суперлізі.
- Очолює "Аланьяспор" та близький до того, щоб вивести команду до фіналу Кубка Туреччини.