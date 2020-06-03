Керівництво київського клубу не надто задоволені тими результатами, які показує команда. "Динамо" проявляє інтерес до 45-річного турецького фахівця, який може змінити Михайличенка у тренерському кріслі.

Сенсаційну новину про зацікавленість збоку киян повідомляє видання fotospor.com.

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс шукає заміну нинішньому наставникові команди Олексію Михайличенку. Булут став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера киян.

Однією із головних переваг на користь 45-річного фахівця є те, що він має досвід виступів у нашому чемпіонаті та володіє українською мовою. Із 2007/09 роки виступав за донецький "Металург".

Зазначимо, що такий варіант з призначенням турецького фахівця запропонував спортивний директор "Динамо" Володимир Безсонов.

У "динамівців" є серйозний конкурент – "Фенербахче", який також зацікавлений у послугах тренера.

Додамо, що спочатку президент киян хотів повернути Сергія Реброва, однак він нібито не бажає повертатися в Київ.

Після 24-х ігор кияни на 14 очок відстають від донецького "Шахтаря".

Хто такий Ерол Булут