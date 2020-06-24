Дирекція Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 29 туру, центральним у якому стане протистояння "Шахтаря" та "Динамо".

У центральному поєдинку туру зійдуться гранди українського футболу – "Динамо" та "Шахтар". Зустріч у Києві відбудеться в суботу, 4 липня, Початок гри – о 19:30, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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До слова, у попередньому "класичному" дербі в кінці травня "гірники" обіграли "Динамо" з рахунком 3:1.

Розклад 29 туру УПЛ

П’ятниця, 3 липня

ПФК Львів – Ворскла 19:00

Субота, 4 липня

Маріуполь – Карпати 17:00

Динамо – Шахтар 19:30

Неділя, 5 липня

Десна – Колос 17:00

Олімпік – Дніпро-1 19:30

Зоря – Олександрія 19:30

"Шахтар" достроково став чемпіоном України

Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.

"Гірники" випереджали найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.

Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.