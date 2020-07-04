Донецький "Шахтар" у рамках 29-го туру чемпіонату України переміг київське "Динамо". Поєдинок у Києві завершився вольовою звитягою донецького клубу.

Динамо – Шахтар 2:3

Голи: Вербич, 51, Де Пена, 62 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Патрік, 72

Вилучення: Піварич, 90+1 (Динамо)

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"Шахтар" повністю вирішив свої завдання у чемпіонаті України, ставши достроковим чемпіоном, пише 24 канал. Тому "гірники" вийшли на поєдинок у резервному складі.

Далеко не основний склад вийшов у "Динамо". Хоча киянам вкрай важливо перемагати, щоб захистити друге місце від "Зорі", на гру з "гірниками" вимушено вийшли резервісти.

Зокрема, вперше у старті з'явився 20-річний захисник Сирота. Також повернувся до старту Піварич та Русин. У заяву "Динамо" на матч не потрапив Віктор Циганков.

Підігрівало інтригу те, що "біло-сині" програли всі три матчі "Шахтарю" у рамках чинного сезону УПЛ. Кияни перемагали "гірників" тільки у кубкових протистояннях.

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Подвійний нокдаун для "Динамо"

Команди вибрали на поєдинок середній темп: "Шахтар" подекуди вмикався під час контратак, а киян вже звично у цьому сезоні безальтернативно володіли м'яч на своїй половині поля.

За увесь перший тайм "Динамо" не завдало жодного удару у ствір воріт суперника.

Натомість "гірники" мали декілька шансів, яким і скористалися.

Перший гол у воротах "Динамо" міг побувати на 7 хвилині. Кадірі збив Мораеса біля штрафного – стандарт. Удар з позначки виконав Патрік.

М'яч після удару бразильця закручувався у ворота, проте Бойко кулаками відбив перед собою. На щастя для "Динамо", ніхто з "гірників" не встиг добити м'яч у ворота.

Хороший удар на 10 хвилині завдав Коноплянка. Додо віддав пас з флангу і Євген вистрілив з-за меж штрафного. М'яч красиво опустився за воротами – міг бути шедевр.

Напівмомент мало і "Динамо". Після не надто вдалого навісу Піварича не найкращим чином зіграв Вітао. М'яч у штрафному виграв Русин і скинув на Буяльського. Віталій одним дотиком пробити не зміг і змарнував свій шанс.

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"Шахтар" відкрив рахунок у грі на 31 хвилині. Степаненко відібрав м'яч у Сидорчука перед штрафним киян, внаслідок чого Болбат заволодів м'ячем.

Оборонець пробив по воротах, але влучив у стійку. Першим на добиванні був Степаненко і вгатив м'яч у сітку.

Відео голу Степаненка

Через 8 хвилин новоспечені чемпіони України подвоїли перевагу. Коноплянка у коронному стилі змістився з лівого флангу, хитнув Кендзьору та пробив точно у нижній кут.

Відео голу Коноплянки

Непристойним рахунок міг стати вже через дві хвилини. Алан Патрік потужно пробив з-за меж штрафного, але точно по центру, де стояв Бойко. Денис парирував удар.

Камбек киян

Відразу по перерві "Динамо" відіграло один м'яч. Цитаішвілі здійснив чудовий навіс з правого флангу на Шапаренка. Микола уникнув офсайду та головою пробив по воротах Трубіна.

Голкіпер "Шахтаря" не зміг забрати м'яч до рук і той опинився у Вербича. Словенець легко переправив м'яч у ворота.

Відео голу Вербича

Чи то "Динамо" зарухалося, чи то "Шахтар" зупинився, але по перерві у киян побільшало моментів.

На 60 хвилині ледь не зрівняв рахунок Цитаішвілі. Хавбек гостро пробив з-за меж штрафного і м'яч після незначно рикошету пролетів біля стійки воріт Трубіна.

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Несподіваним гостем матчу став екстренер "Динамо" Сергій Ребров. Нещодавно Ребров із "Ференцварошем" оформив чемпіонство в Угорщині.

На 68 хвилині "Динамо" таки відновило паритет. Сирота перекинув лінію захисту "Шахтаря" і вивів Де Пену віч-на-віч з Трубіним. Голкіпер "Шахтаря" надто швидко покинув ворота і Де Пена зовнішньо легко перекинув Трубіна – 2:2.

Наставник "гірників" Луїш Каштру швидко відреагував на гол. Він випустив на поле важку артилерію в обличчі Тайсона. І заміна швидко спрацювала. Бразилець між ніг прокинув Кендзьорі й вивів Патріка віч-на-віч з Бойком. Алан пробив повз голкіпера – 3:2.

Попри бажання відігратися, киянам не вдалося вирівняти рахунок на табло. У компенсований час арбітр вилучив Піварич за вкрай жорсткий підкат проти Піварича.

"Шахтар" відстояв перемогу 3:2.

Після цієї поразки "Динамо" ризикує втратити другу сходинку. Уже в неділю позицію "Динамо" може зайняти "Зоря", якщо переможе "Олександрію". Наразі команди розділяються два очки.

Турнірна таблиця УПЛ