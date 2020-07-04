"Динамо" та "Шахтар" 4 липня проведуть останню зустріч у сезоні 2019/2020. Клуби зустрінуться у рамках 29 туру чемпіонату України.

Центральний матч 29-го туру між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:30, повідомляє 24 канал.

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Поєдинок "Динамо" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25.

Трансляція гри буде доступна на ютуб-канал київського "Динамо" та FootballHub.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція

Статистика "класичного" у сезоні 2019/2020

У рамках нинішнього сезону це вже шоста зустріч клубів. "Динамо" перемогли "гірників" у Суперкубку України та в 1/8 фіналу Кубка України.

Натомість "Шахтар" тричі здолав "біло-синіх" у рамках чемпіонату.