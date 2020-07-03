У суботу, 4 липня, "Динамо" зіграє з "Шахтарем" останнє класичне дербі у нинішньому сезоні УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Динамо – Шахтар: прогноз

Поєдинок має турнірну мотивацію лише для "Динамо", яке бореться за друге місце із "Зорею" та "Десною". Наразі підопічні Михайличенка випереджають луганців на 2 бали, а чернігівців – на 3. "Шахтар", який став чемпіоном, відірвався від киян на 17 очок.

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У цьому сезоні в рамках УПЛ "Шахтар" тричі обіграв "Динамо" (2:1, 1:0 і 3:1). Водночас кияни святкували успіх у Суперкубку України (2:1) і 1/8 фіналу Кубка України (2:1 в овертаймі).

Матч 29 УПЛ "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 4 липня. Початок матчу – о 19:30.

Динамо – Шахтар: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають "гірників". Так, на перемогу "оранжево-чорних" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,50, а на успіх команди Олексія Михайличенка – 2,80. Нічийний результат оцінюють в 3,40.

Спеціалісти вважають, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат події вони оцінили у 6,40. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,27, а "Шахтарю" вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,23.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 4,10. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник аж 6,70.

Букмекери прогнозують те, що донеччани першими відкриють рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,82, а на те, що першими відзначаться господарі – 1,93.