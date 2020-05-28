"Динамо" відмовиться від двох чемпіонів світу

Футболісти "Динамо" Владислав Супряга та Сергій Булеца, ймовірно, продовжать виступати за СК "Дніпро-1". Дніпровський клуб прагне продовжити оренду гравців.

Супряга і Булеца залишаться у "Дніпрі-1"

Головний редактор сайту FCDNIPRO.com Олександр Скляр розповів, що "Дніпро-1" може продовжити оренду Супряги і Булеци на сезон 2020/21, повідомляє Tribuna.com.

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За його інформацією, сторони ведуть переговори про продовження орендної угоди. Обидва гравці також готові залишитися в дніпровському клубі ще на один рік.

У цьому сезоні 20-річний Супряга відіграв 19 матчів. У його активі 9 голів. Сергій Булеца відіграв 21 матч, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Орендні угоди Супряги й Булеци розраховані до 30 червня 2020 року. Обидва гравці стали чемпіонами світу у 2019 році.

Раніше "Динамо" повідомило, що всі футболісти, які в цьому сезоні грають в оренди, повернуться у клуб після завершення сезону.

Футболісти "Динамо", які в оренді