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"Динамо" відмовиться від двох чемпіонів світу

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / 24 канал

Футболісти "Динамо" Владислав Супряга та Сергій Булеца, ймовірно, продовжать виступати за СК "Дніпро-1". Дніпровський клуб прагне продовжити оренду гравців.

Супряга і Булеца залишаться у "Дніпрі-1"

Головний редактор сайту FCDNIPRO.com Олександр Скляр розповів, що "Дніпро-1" може продовжити оренду Супряги і Булеци на сезон 2020/21, повідомляє Tribuna.com.

До речі Гравець збірної Італії включив форварда "Динамо" в топ-10 найперспективніших футболістів

За його інформацією, сторони ведуть переговори про продовження орендної угоди. Обидва гравці також готові залишитися в дніпровському клубі ще на один рік.

  • У цьому сезоні 20-річний Супряга відіграв 19 матчів. У його активі 9 голів. Сергій Булеца відіграв 21 матч, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Орендні угоди Супряги й Булеци розраховані до 30 червня 2020 року. Обидва гравці стали чемпіонами світу у 2019 році.

Раніше "Динамо" повідомило, що всі футболісти, які в цьому сезоні грають в оренди, повернуться у клуб після завершення сезону.

Футболісти "Динамо", які в оренді

  • Денис Гармаш ("Різеспор", Туреччина)
  • Жерсон Родрігес ("Анкарагюджю", Туреччина)
  • Сідклей ("Корінтіанс", Бразилія)
  • Микита Корзун ("Вілафранкенше", Португалія)
  • Владислав Супряга, Сергій Булеца (обидва – "Дніпро-1")
  • Богдан Лєднєв, Олександр Тимчик (обидва – "Зоря")
  • Роман Вантух ("Олександрія")
  • Євген Смирний ("Колос")
  • Владислав Дубінчак ("Карпати")
  • Микита Кравченко ("Олімпік")
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол ФК Дніпро-1
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