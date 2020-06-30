Фінал Кубка України сезону 2019/2020 між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" можна буде переглянути у прямому ефірі на двох каналах. Матч відбудеться 8-го липня у Харкові.

Хто покаже фінал

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, де буде транслюватися фінальний матч Кубка України. Про це повідомляє "Футбол NEWS".

До теми: Фінал Кубка України офіційно перенесли зі Львова

Трансляцію здійснюватимуть канали "Футбол 1,2,3".

"Хороші новини для всіх телеглядачів телеканалів "Футбол 1/2/3" – ми покажемо в прямій трансляції фінал Кубка України. Вивіска інтригуюча – "Динамо" проти "Ворскли", – сказав Денисов

За його словами, на матчі будуть задіяні мінімум 15 камер. Трансляція буде доступна як в стандартному дозволі, так і в HD-якості.

Також трансляція буде здійснюватися у паралельному показі на "UA: Перший".

Матч "Динамо" – "Ворскла" розпочнеться о 21:30.

Шлях до фіналу

Першим до фіналу вийшло київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".

Другою місце у фіналі забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.

На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".