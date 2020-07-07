У середу, 8 липня, "Динамо" поміряється силами з "Ворсклою" у фіналі Кубка України.. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу та стати володарем трофея.

Динамо – Ворскла: прогноз

У півфінальному поєдинку кияни зустрічались із "Минаєм", який виступає у Першій лізі України, повідомляє 24 канал. Для "Минаю" це був дебютний вихід у півфінал Кубка України. На своєму шляху "лисиці" здолали "Калуш", "Волинь", "Львів" та "Інгулець".

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Вже на 8-й хвилині кияни розмочили нулі на табло. Дуенлунд обігрався з Караваєвим, який вивів його віч-на-віч з Поповичем. Данець своїм шансом скористався і пробив повз голкіпера. На 39 хвилині "Динамо" подвоїло перевагу. Андрієвський вигриз м'яч перед штрафним і віддав на хід Дуелунду. Данець не змарнував чергову нагоду і легко переграв голкіпера.

"Минай" так і не спромігся бодай відіграти один гол – переконлива перемога "Динамо".

Полтавська команда ж помірялась силами з "Маріуполем". Обидві команди обмінялись голами протягом матчу, але виявити переможця в основний час так і не зуміли. Тому доля путівки у фінал вирішувалась у серії пенальті.

У "Ворскли" під серію пенальті відбулася заміна: замість Різника на поле вийшов 16-річний Ісенко. І це спрацювало. Юний талант парирував 3 пенальті і вивів свою команду у фінал Кубка України (голкіпер азовців справився лише з двома). Вирішальний 11-метровий у "Маріуполя" не зміг реалізувати Віктор Корнієнко.

Динамо – Ворскла: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "блакитно-білих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,28, а на успіх команди Максимова – 9,90. Нічийний результат оцінюють в 5,80.

Спеціалісти вважають, що матч завершиться впевненою перемогою команди з Києва – 2:0, такий результат вони оцінили у 6,30. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,06, а "Ворсклі" вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,88.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,81. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 3,85.

Букмекери прогнозують те, що кияни першими відкриють рахунок у фінальній зустрічі. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,23, а на те, що першими відзначаться полтавські футболісти – 3,90.

Фахівці вважають, що у першому таймі вболівальники побачать гол від киян, таку ставку оцінили коефіцієнтом 1,45. На їх думку, "Ворскла" не зможе відзначитись у першій частині зустрічі, вони оцінили таку можливість коефіцієнтом 1,29.

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,21.