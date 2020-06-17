9 червня ФІФА винесла рішення за скаргою екснападника "Динамо" Дьємерсі Мбокані, зобов'язавши киян погасити гравцеві зарплатний борг.

Форвард з Конго недоотримав від клубу 78,8 тисяч євро (2,4 мільйона гривень). Через борг Мбокані звернувся у ФІФА, повідомляє "Голос".

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Кар'єра Мбокані

Мбокані був гравцем "Динамо" з 2013-го по 2018 роки. За час дії контракту з киянами 34-річний форвард двічі побував у оренді. Обидва рази Дьємерсі орендували клуби англійської Прем'єр-Ліги.

У 2015/16 конголезець грав за "Норвіч", з яким по закінченню сезону благополучно покинув АПЛ.

У наступному сезоні Дьємерсі пригрів "Халл", з тим же успіхом, що і "Норвіч", який завершив свої виступи в АПЛ.

В даний час Мбокані виступає в Бельгії за "Антверпен" і влітку може перейти у "Гент".